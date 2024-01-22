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Spor
TRT Haber 22.01.2024 16:30

Kayserispor İstanbulspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta kapanış karşılaşmasında Mondihome Kayserispor, İstanbulspor'u konuk edecek.

Kayserispor İstanbulspor'u ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Kayserispor İstanbulspor'u ağırlıyor

Mondihome Kayserispor, İstanbulspor karşısında çıkış arayacak.

Ligdeki son 5 karşılaşmasında da mağlubiyet yaşayan Recep Uçar'ın öğrencileri, 29 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 32 puanla 5. sıraya yükselecekler.

Konuk ekip İstanbulspor ise 7 puanla ligin sonunda 20. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kalmıştı.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

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