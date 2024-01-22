Kayserispor İstanbulspor'u ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
Mondihome Kayserispor, İstanbulspor karşısında çıkış arayacak.
Ligdeki son 5 karşılaşmasında da mağlubiyet yaşayan Recep Uçar'ın öğrencileri, 29 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 32 puanla 5. sıraya yükselecekler.
Konuk ekip İstanbulspor ise 7 puanla ligin sonunda 20. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kalmıştı.
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç