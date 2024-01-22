İstanbulspor sürpriz yaptı

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmayı, konuk ekip 1-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Ali Yaşar kaydetti.
Ligdeki kötü gidişata engel olamayan Mondihome Kayserispor, mağlubiyet serisini 6 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, 29 puanla 8. sırada kaldı.
Konuk ekip İstanbulspor ise Kayseri'de sürpriz yaparak hanesi 3 puan yazdırdı.
10 puanlı İstanbul ekibi, ligin sonunda 20. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kalmıştı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
15. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Loshaj'ın pasında savunmadan seken topu kapan Ndao'nun kaleciyi de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, Arif Kocaman kaleye giden meşin yuvarlağı yatarak direk dibinden çevirdi.
28. dakikada sağ taraftan Ali Karimi'nin çizgiye inerek yaptığı ortada, Ramazan Civelek'in topun gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Mehmet Yeşil kafayla uzaklaştırdı.
Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.
56. dakikada topu alan Sambissa sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
60. dakikada sola kanattan Carolle'nin ortasında topa yükselen Boa Morte’nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
73. dakikada Ethemi’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
77. dakikada topla buluşan Loshaj’ın sert vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu önünde bulunan Muammer’in yakın mesafeden vuruşunda da kaleci Bilal topun sahibi olmayı başardı.
90. dakikada Hayrullah’ın sağ kanattan yaptığı ortada Boa Morte’nin kafa vuruşu dışarıya gitti.
GOL - 90+5. dakikada İstanbulspor’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi önünde Ali Yaşar bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu. 0-1
Karşılaşmadan İstanbulspor 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Kayserispor: Bilal Bayazit, Hasan Ali (Ahmet dk. 83), Attamah, Arif Kocaman (Kolovetsios dk. 72), Carole, Kartal Kayra, Eray Özbek (Talha dk. 46), Boa Morte, Karimi (Ackah dk. 62), Ramazan Civelek (Hayrullah dk. 72), Cardoso
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Jackson dk. 81), Sambissa (Mamadou dk. 71), Vorobjovas, Ali Yaşar, Ndao (Emir dk. 71), Ethemi
Gol: Ali Yaşar (dk. 90+5) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Kolovetsios, Attamah (Kayserispor), Muammer, Simon Deli, Emir (İstanbulspor)
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç