Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 22.01.2024 19:15

İstanbulspor sürpriz yaptı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

İstanbulspor sürpriz yaptı
[DepoPhotos]

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmayı, konuk ekip 1-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Ali Yaşar kaydetti.

Ligdeki kötü gidişata engel olamayan Mondihome Kayserispor, mağlubiyet serisini 6 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, 29 puanla 8. sırada kaldı.

Konuk ekip İstanbulspor ise Kayseri'de sürpriz yaparak hanesi 3 puan yazdırdı.  

10 puanlı İstanbul ekibi, ligin sonunda 20. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kalmıştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Loshaj'ın pasında savunmadan seken topu kapan Ndao'nun kaleciyi de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, Arif Kocaman kaleye giden meşin yuvarlağı yatarak direk dibinden çevirdi.

28. dakikada sağ taraftan Ali Karimi'nin çizgiye inerek yaptığı ortada, Ramazan Civelek'in topun gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Mehmet Yeşil kafayla uzaklaştırdı.

Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

56. dakikada topu alan Sambissa sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

60. dakikada sola kanattan Carolle'nin ortasında topa yükselen Boa Morte’nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

73. dakikada Ethemi’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada topla buluşan Loshaj’ın sert vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu önünde bulunan Muammer’in yakın mesafeden vuruşunda da kaleci Bilal topun sahibi olmayı başardı.

90. dakikada Hayrullah’ın sağ kanattan yaptığı ortada Boa Morte’nin kafa vuruşu dışarıya gitti.

GOL - 90+5. dakikada İstanbulspor’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi önünde Ali Yaşar bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşmadan İstanbulspor 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor: Bilal Bayazit, Hasan Ali (Ahmet dk. 83), Attamah, Arif Kocaman (Kolovetsios dk. 72), Carole, Kartal Kayra, Eray Özbek (Talha dk. 46), Boa Morte, Karimi (Ackah dk. 62), Ramazan Civelek (Hayrullah dk. 72), Cardoso

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Jackson dk. 81), Sambissa (Mamadou dk. 71), Vorobjovas, Ali Yaşar, Ndao (Emir dk. 71), Ethemi

Gol: Ali Yaşar (dk. 90+5) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Kolovetsios, Attamah (Kayserispor), Muammer, Simon Deli, Emir (İstanbulspor)

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

ETİKETLER
İstanbulspor Kayserispor Süper Lig
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Kırgızistan-Çin sınırında 7 büyüklüğünde deprem
21:23
ABD'de New Hampshire ön seçimlerinde Biden'ın adı oy pusulalarında yer almayacak
21:19
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Samsun'da toprağa verildi
21:08
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
21:04
Trump hakkındaki "Jean Carroll davası" ertelendi
20:37
BM: Gazze Şeridi’nde 7 Ekim sonrası en uzun iletişim kesintisi yaşandı
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ