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Spor
TRT Haber / DHA 22.01.2024 15:15

Trabzonspor'da Mislav Orsic antrenmanda yer aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo mavililerde sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Mislav Orsic antrenmanın bir bölümünde yer aldı.

Trabzonspor'da Mislav Orsic antrenmanda yer aldı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Bordo mavililerde sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Mislav Orsic, şehre gelere antrenmanın bir bölümünde yer aldı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçı ile tamamlandı.

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