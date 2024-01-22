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Spor
İHA 22.01.2024 14:55

Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trendyol Süper Lig’de en bu sezonun 19. haftasında Mondihome Kayserispor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 20. haftada da deplasmanda Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu. Yiğidolar dün de sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 23. haftasında ise deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 24 Ocak Çarşamba günü Antalya Stadyumunda oynanacak olan maç saat 20.00’da başlayacak.

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