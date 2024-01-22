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Spor
TRT Haber 22.01.2024 14:16

Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.

İşte son 16 tur eşleşmeleri;

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe 

ETİKETLER
Antalyaspor Balıkesir Beşiktaş Erzincan Fatih Karagümrük Fenerbahçe Galatasaray Gaziantep FK Gençlerbirliği Hatayspor İstanbul Başakşehir FK Konyaspor MKE Ankaragücü Samsunspor Sivasspor Trabzonspor Türkiye Kupası
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