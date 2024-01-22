Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
23 Ocak Salı:
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
24 Ocak Çarşamba:
17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
25 Ocak Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek