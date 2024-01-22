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Spor
TRT Haber 22.01.2024 14:40

Fenerbahçe'de Fred sakatlandı

Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncu en ez 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Fred sakatlandı
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred'in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,

"Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Brezilyalı oyuncu en az 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.


Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Yılport Samsunspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


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