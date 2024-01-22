Fenerbahçe'de Fred sakatlandı

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred'in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,

"Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Brezilyalı oyuncu en az 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk… pic.twitter.com/W4NDR5o21k — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2024

Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Yılport Samsunspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.