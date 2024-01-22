TVF'den depremden etkilenen Ayşe Sudem'e anlamlı hediye

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan ve yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi H Blok'ta anne ve babasıyla altında kaldıkları enkazdan 6 saat sonra kurtarılan ve çeşitli tedavilerin ardından yürümeye başlayan Ayşe Sudem'in voleybol hayalini öğrenen TVF, milli oyuncu Melissa Vargas'ın 4 numaralı formasını milli voleybolculara imzalatıp genç taraftarın fizyoterapi gördüğü kliniğe gönderdi.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Ayşe Sudem, seans günü kendisine gelen sürpriz kargoyla mutlu oldu.

"Depremden önce de benim her zaman böyle bir hayalim vardı. Voleybol formasını çok seviyorum, böyle bir formam hiç olmamıştı. İmzalı olduğu için daha da çok mutlu oldum. Formayı dolabımın en güzel köşesinde saklayacağım."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Ayşe Sudem, Formada Zehra Güneş, Hande Baladın, Melissa Vargas gibi birçok milli voleybolcunun imzasının olduğunu aktardı.

"Onların imzalarını da önceden görmemiştim, hayalimi gerçekleştirdikleri için beni çok mutlu ettiler. Benim bir hayalim daha var aslında, onları görmek. Nasıl oynadıklarını izlemek ve onlardan tüyo almak istiyorum. Umarım bir gün bunu da gerçekleştirebilirim."