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Spor
AA 22.01.2024 16:10

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

MKE Ankaragücü, transfer yasağı almalarına sebep olan ödemelerin yapıldığını ve transfer yapmalarının önünde bir engel kalmadığını duyurdu.

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA tarafından getirilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

"Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18/01/2024 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda; Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Profesyonel Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin kulübümüzün resmi mecralarından takip edilmesini, tarafımızdan paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."


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