Fenerbahçe Beko Amine Noua ile 1 aylık sözleşme imzaladı

2023-24 sezonuna Hapoel Holon formasıyla başlayan Noua, Aralık ayında ise İtalyan ekibi Bertram Derthona Tortona’ya transfer oldu.

Fransız forvet, Holon formasıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında bu sezon dört müsabakada forma giyerek 14.0 sayı, 6.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Noua, sezonuna devamında Tortona ile çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında ise 2.5 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Dyshawn Pierre sakatlandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kanadalı basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile 19 Ocak Cuma günü oynanan maçta sakatlandığı belirtildi.

"Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."