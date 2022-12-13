Kayakta yeni sezon beklentilerini Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, özellikle Türk kayağının geleceğini oluşturmak için başlattıkları altyapı projelerinin önemine vurgu yaptı.

Ali Oto, bu yıl zorlu bir seçim süreci yaşadıklarını ve tekrar göreve layık görüldüklerini anlattı.

"Olağan genel kurulumuz sonrasında saygıdeğer delegelerimiz, ben ve ekibimi bir dönem daha bu göreve layık gördüler. 2018 yılında göreve geldiğimizde birçok zorluklarla karşılaşmıştık. Bu konuda çok ilerleme kaydederek federasyonumuz daha şeffaf, daha kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Başarılı bir dönemin ardından yeniden yola çıktığımız arkadaşlarımız ile daha güçlü bir federasyon için yoğun çaba içerisindeyiz."

Ali Oto, geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek için çalışmalara başladıklarının altını çizdi.

"Türkiye Kayak Federasyonu yeni dönemde altyapı çalışmalarına büyük önem vermekte. Yeni sezonda sportif gelişimin çok daha fazla üzerinde duracağız. Bu çerçevede alp disiplini branşımızda uygulamaya başlanan yeni bir proje ile önemli bir altyapı hareketini başlattık. Alp Disiplini Altyapı Gelişim Projesi kapsamında 5-7 yaş grubu çocuklarımızın katılımı ile üç pilot ilde eğitimlerimiz gerçekleşti. Hakkari'de hayata geçirilen projemiz daha sonra ise Erzincan ve Bitlis'te devam etti. Projemize yaklaşık 750 çocuk katılım sağladı. Şimdi bu çocuklarımızın gelişimlerini takip ediyoruz ve malzeme desteği sağlıyoruz. Yaz kamplarını yaptılar ve karın yağmasıyla antrenmanlara başlayacaklar."

Avusturya’da kiralanan evle kamplarda yüzde 50 tasarruf

Ali Oto, milli sporcuların kamp çalışmalarında kullanmaları için Avusturya'da ev kiraladıklarını belirterek, bu projenin önemine dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA / Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto]

Oto, Avusturya'nın önemli buzul bölgelerinden biri olan Pitzal kasabasında evi kiraladıklarını aktardı.

"Milli takımlarımızın 12 ay kullanımına açık olacak bu evde sporcularımız her türlü hazırlık kamplarını burada yapacak. Ekonomik olarak yüzde 50 yurt dışı kamplarımızdan tasarruf sağlayacağız. Tüm branşlarımız bu evden yararlanabilecek."

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto, daha önceki dönemde İstanbul’da hayata geçirilen ancak faaliyeti durma noktasına gelen Kayak Akademisi’ni Ankara’ya taşıdıklarını belirtti.

"Bu proje bizim için çok önemli. Akademiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdik ve Çayyolu’nda İl Müdürlüğümüze ait merkezde yeniden faal duruma geçirdik. Son eksiklerimizi tamamlayıp yakın bir zamanda halkımızın hizmetine açacağız. Okullarla yaptığımız görüşmeler sonrasında kayağa yeteneği olan çocuklarımızı tespit edip, gelişimlerini akademimizde tecrübeli antrenörlerimizle sağlayacağız. Amacımız altyapımızı güçlendirmek."

2023’ün faaliyet programı hazır

Ali Oto, gelecek yıl için Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir faaliyet programı yaptıklarının altını çizdi.

"Branşlarımızın tüm paydaşları ile yaptığımız toplantı sonrasında faaliyet programını oluşturduk. 18 Aralık’ta yapacağımız milli takım seçmeleriyle sezona 'merhaba' diyeceğiz. Branşlarımızın hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarını gerçekleştireceğiz. Bu sezon yarışmalarımıza katılacak tüm sporcularımıza, kulüplerimize, velilerimize, hakemlerimize başarılar diliyorum."