Esila Deniz, anne ve babasının izinden giderek 6 yaşında tekvandoya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü bünyesine katılan Deniz, kendisini geliştirerek ilerleme gösterdiği sporda bu yıl Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Ardından Bulgaristan'da temmuz ayında düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzanan, Malta'da kasım ayında gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan da üçüncü olarak dönen Deniz, gözünü yeni başarılara dikti.

Deniz, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını, zamanında annesi Esra ve babası Behlül Deniz'in de antrenörlüğünü yapan Cemal Temel ile sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Babamın antrenmanlarını izleyerek tekvandoya başladım"

Esila Deniz, babasının antrenmanlarını izleyerek tekvandoya başladığını söyledi. Deniz, tekvando merakının aileden geldiğini belirtti.

"5-6 yaşlarındayken babamın küçük bir spor salonu vardı, orada eğlencesine yapıyordum. Babamla antrenmanlar yapmaya başladık. Babam sayesinde bu spora başladım diyebilirim. Bu yıl Türkiye şampiyonu oldum. Aynı zamanda dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde ettim."

Başarılarına yenilerini eklemek istediğini dile getiren Deniz, bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Deniz, geçmişte anne ve babasını çalıştıran antrenörle çalışmalarını sürdürmesinin güzel bir his olduğunu anlatarak, "Hocam annemi ve babamı çalıştırdı, şimdi beni çalıştırıyor. Bundan dolayı çok gururluyum." dedi.

Gelecekteki hedeflerinden bahseden Deniz, "Tekrar Türkiye şampiyonu olup, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katıldıktan sonra ileride olimpiyatlarda yarışmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"Esila'nın yeteneklerini daha küçükken keşfettik"

Antrenör Cemal Temel ise Esila Deniz'in yetenekli olduğunu daha küçükken keşfettiklerini belirtti.

"Esila'nın anne ve babası benim eski sporcularımdı. Babası 15 yıl önce Türkiye'de derece yapmıştı. Esila o zaman küçüktü, salona oyun oynamak amaçlı geliyordu. Anne baba sporcu olunca ona burada antrenman yaptırmaya başladık. Antrenmanlarda Esila'nın yeteneklerini keşfettik."

[Fotoğraf: AA]

Temel, Deniz'in başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi. Temel, dünya klasmanında bakıldığında tekvandonun şu an futboldan sonra en fazla sporcusu olan branş konumunda bulunduğuna işaret etti.

"Türkiye Şampiyonası'nda birinci olunca milli takım seçmelerine katılıp kazandı. Bu yıl ilk olarak Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu, hemen ardından Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Ayrı bir gurur oldu bizim için, anne ve babasının döneminde imkanlar daha kısıtlıydı. Şimdi Kağıtspor'un sağladığı imkanlar daha farklı. Bu kadar sporcunun arasından çıkıp dünyada başarı elde etmek gerçekten zor."