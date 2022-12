Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında 14 Aralık Çarşamba günü İngiliz ekibi London Lions'u konuk edecek.

Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Başkent ekibi, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle B Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor.

İngiliz temsilcisi ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle beşinci sırada bulunuyor.

Türk Telekom, son maçında sahasında grubun iddialı ekiplerinden İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 88-81 yenilmiş, London Lions ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ı 77-67 mağlup etmişti.

Başantrenör Erdem Can: Çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz

Ligde ve Avrupa'da çok iyi bir sezon başlangıcı yapan ve son olarak namağlup Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda üstün bir oyunla yenen başkent ekibinin Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 10 maçta elde ettiği 9 galibiyetle Fenerbahçe Beko'yla zirveyi paylaşan, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 7 karşılaşmada 5 galibiyet alan başkent ekibinde başantrenör Erdem Can, Fenerbahçe Beko karşısına iyi hazırlanarak çıktıklarını belirtti.

"Sonuçta normal sezon içinde oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Çok önemli bir rakibe karşı deplasmanda nasıl bir maça hazırlanıyorsak öyle hazırlandık. Takım olarak, her gün daha iyiye gidebilmek istiyoruz. Bunun artılarını sezon sonunda göreceğiz. ULEB Avrupa Kupası ve Süper Lig'i çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Ankaralı basketbolseverleri mutlu eden sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyoruz. Taraftarımız da salonları doldurarak bizlere destek veriyor. Bu desteğin giderek artması da bizi motive ediyor. Ankara'da seyirciyi mutlu eden, farklı bir atmosfer oluşturduğumuzu düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA / Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can]

42 yaşındaki başantrenör, ligde üst üste 8 maç kazandıklarının ve Fenerbahçe Beko'yla zirveyi paylaştıklarının hatırlatılması üzerine, çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştığını aktardı.

"Onların birbirleriyle uyumu sahadaki başarıyı da getiriyor. Kaç maç kazandığımıza bakmıyoruz. Kazanmak da var kaybetmek de var. Biz daima iyi basketbol oynamayı hedefliyoruz. Oyuncularımız taktik ve teknik anlamda düşüncelerimizi sahaya iyi yansıtıyor."

Uzun yıllar Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan, başta THY Avrupa Ligi olmak üzere birçok kupa kazanan Erdem Can, hafta sonu sarı-lacivertli yönetim tarafından kendisine verilen teşekkür plaketi için de teşekkür etti.

"Uzun yıllar içerisinde çalışmış olduğum değerli ve önemli bir camiadan böyle bir teveccüh görmek benim için büyük mutluluk. Gerçekten Fenerbahçeli taraftarlar da bize sempatiyle yaklaştı. Onlara da özellikle teşekkür etmek istiyorum."

Önder Külçebaş: "Her maça kazanmak için çıkıyoruz"

Türk Telekom Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş, her maça kazanmak için çıkan ve her kesim tarafından saygı duyulan bir takım oluşturduklarını vurguladı.

Külçebaş, başantrenör Erdem Can yönetiminde iyi bir başlangıca imza attıklarını anlattı.

"Her maça rakip gözetmeksizin kazanma ve gelişme parolasıyla çıkıyoruz. Koçumuz bunu tüm sporculara hissettirdiği, inandırdığı ve adil olduğu için tek yürek sahada muhteşem bir mücadele oluyor. Ayrıca başta Yusuf Kıraç ve Savtekin Şentürk olmak üzere bizi her koşulda destekleyen yöneticilerimiz var. Ben tüm ekibime gösterdikleri çalışma temposu ve uyum için teşekkür ederim. Güzel, coşkulu Ankara taraftarımızı her zamanki gibi maçlarımıza bekliyoruz."