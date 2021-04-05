Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / İHA
Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı.
"Oyuncularımızdan Aytaç Kara disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır."
Beşiktaş karşısında takımına 3 puanı getiren golü atan Aytaç, oyundan alınırken teknik heyete tepki göstermişti.
Yedek kulübesine gitmeden direkt soyunma odasının yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, müsabakanın bitiş düdüğüyle sahaya gelerek Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile bir tartışma yaşadı.
Araya giren Haddadi, Aytaç'ı, Reçber'in yanından uzaklaştırarak olayların büyümesi engelledi.
26 Süper Lig maçında 4 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası veren 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Bilgilendirme | Aytaç Kara pic.twitter.com/kKXqkuZn2v— KASIMPAŞA (@kasimpasa) April 5, 2021
Etiketler: Kasımpaşa
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