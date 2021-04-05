Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek. Galatasaray 33. haftayı maç yapmadan (BAY) geçirecek.
6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
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