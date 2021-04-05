Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek. Galatasaray 33. haftayı maç yapmadan (BAY) geçirecek.

6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya