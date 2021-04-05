Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süleyman Seba doğum gününde anıldı
Beşiktaş Kulübü, onursal başkanı Süleyman Seba'yı 95. doğum gününde yayınladığı bir mesajla andı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden, sayısız başarıya imza atan, mümtaz kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba'yı, 95. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.
İyi ki doğdun #SüleymanSeba— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 5, 2021
Seni hiçbir zaman unutmayacağız, hep kalbimizdesin.
5 Nisan 1926-∞ pic.twitter.com/7kgoZbY0BM
Etiketler: Beşiktaş
Son Haberler
- 13:34
- 13:19
- 13:16
- 13:05
- 13:04
Sıradaki Haber
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz