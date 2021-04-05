Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG'de Florenzi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyi ve karantinaya alındı.
Alessandro Florenzi, Marco Verratti'nin ardından koronavirüse yakalanan ikinci PSG'li oyuncu oldu.
İki oyuncu da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda Bayern Münih ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.
Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 15:10
- 15:06
- 15:04
- 15:03
- 14:59
Sıradaki Haber
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz