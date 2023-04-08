Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra yerine getirilen yardımcısı Orhan Ak'ın da görevi 3 maç sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne elenen Trabzonspor'da Orhan Ak'ın istifa etmesiyle bordo-mavili ekibi Kasımpaşa müsabakasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu hazırladı.

Derelioğlu, ligin 28. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta teknik sorumlu unvanıyla takımın başında sahaya çıktı.

İhsan Derelioğlu'ndan 2 değişiklik

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, son yapılan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa maçına Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Lazar Markovic ve Maxi Gomez ilk 11'iyle çıktı.

Bordo-mavili ekibin yedek kulübesinde ise Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Umut Bozok, Edin Visca, Marek Hamsik, Bruno Peres, Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi ve Arif Boşluk görev bekledi.

Derelioğlu, bordo-mavililerin 3-1 yenilerek kupaya çeyrek finalde veda ettiği MKE Ankaragücü karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Visca ile Peres'i Kasımpaşa karşısında yedeğe çekti. 61 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Bakasetas ile Eren'i oynattı.

Kemal Özdeş, 3. dönemindeki ilk sınavında

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş, lacivert-beyazlılardaki 3. dönemindeki ilk sınavına çıktı.

Selçuk İnan ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kemal Özdeş, ilk sınavını Trabzonspor karşısında verdi.

Kemal Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

2018'de Kasımpaşa'nın başındaki son maçına 4-2 kaybedilen Trabzonspor mücadelesiyle çıkan Özdeş, 2019'daki ikinci dönemine ise 1-1'lik Trabzonspor beraberliğiyle başlamıştı.

Kemal Özdeş, üçüncü dönemindeki ilk maçına da Trabzonspor karşısında çıktı.

Tecrübeli teknik adam, maçta Günay Güvenç, Fabiano Silva, Tarkan Serbest, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Mustafa Eskihellaç, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Haris Hajradinovic, Mounir Chouiar ve Mamadou Fall ilk 11'ini sahaya sürdü.

Lacivert-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Erdem Canpolat, Ryan Donk, Tunay Torun, Fode Koita, Ahmed Ben Ouanes, Ahmet Emin Engin, Stephane Bahoken, Mickael Tırpan, Aytaç Kara ile Florent Hadergjonaj yer aldı.