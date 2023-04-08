Kasımpaşa Trabzonspor'u iki golle geçti

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetti.

Kasımpaşa kazandı çıkışa geçti. Trabzonspor deplasmanda kaybetmeye devam etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Mounir ile 76. dakikada penaltıdan Eysseric filelerle buluşturdu.

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Lacivert-beyazlı takım puanını 32'ye yükseltti.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

[Fotoğraf: depoPhotos]

Orhan Ak'ın istifası sonrası mücadeleye altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo mavililer kötü gidişata İstanbul'da da "dur" diyemedi.

Trabzonspor, son 3 maçından da yenilgiyle ayrıldı. Bordo mavililer, önce ligde Yukatel Kayserispora 4-3 mağlup olmuş, son olarak da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kupaya veda etmişti. Son olarak da Kasımpaşa'ya deplasmanda kaybetti.

Süper Lig'de 10. yenilgisini alan son şampiyon Trabzonspor 44 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Bakasetas'ın uzun ve derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta kaleci Günay meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

21. dakikada Eysseric'in uzaktan şutunda kaleci Uğurcan soluna gelen ve yerden seken topu uzanarak kornere çeldi.

GOL - 29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Chouiar, düzgün bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinde, sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdülkadir'in şutunda top, kaleci Günay'dan döndü.

Mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlılar 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KASIMPAŞA GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ - 57. dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkarttı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in pasıyla kendi sahasından hareketlenen Mustafa Eskihellaç, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Burak Şeker, orta sahada Mustafa’nın Eren’e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Malsa içeri çevirdi. Hüseyin Türkmen’den seken top ceza sahası içinde Mounir’in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top direk dibinden auta gitti.

75. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Eysseric’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fall, Denswill’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 76. dakikada atışı kullanan Eysseric, kaleci Uğurcan ve meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi. 2-0.

85’inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik ortayı yaptı. Altıpasın hemen gerisinde Gomez’in kafa vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok.

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Djilobodji, Yasin Özcan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 78 Bahoken), Eysseric (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Hajradinovic (Dk. 78 Tirpan), Mounir (Dk. 88 Ouannes), Malsa, Fall (Dk. 90+4 Ahmet Engin).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Visca (Dk. 66 Hamsik)), Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk.79 Umut Bozok), Markovic (Dk. 80 Bardhi), Gomez.

Goller: Dk. 28 Mounir, Dk. 76 Eysseric (penaltıdan) (Kasımpaşa)