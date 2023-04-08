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Spor
AA 08.04.2023 17:21

Glasgow derbisinde kazanan Celtic

İskoçya 1.Futbol Ligi'nde (Premiership) Celtic, konuk ettiği Rangers'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçti.

Glasgow derbisinde kazanan Celtic
[Fotograf: İHA]

Ligin 31. haftasında, iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Celtic, zirve yolundaki en önemli rakibi Rangers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 26. ve 62. dakikalarda Kyogo Furuhashi ve 73. dakikada Jota'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-2 mağlup etti. Rangers'ta kaptan James Tavernier'in 45. ve 79. dakikalardaki golleri, puan için yeterli olmadı. Tavarnier, bu maçta Rangers formasıyla 100. golüne de imza attı.

Bu sonuçla puanını 88'e çıkaran Celtic, ligin bitimine 7 hafta kala ikinci sıradaki Rangers ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

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