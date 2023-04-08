Kritik maçta kazanan MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetti.

Alt sıralara yakından ilgilendiren maçı MKE Ankaragücü 3 golle kazandı ve düşme hattından uzaklaştı.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 10. ve 53. dakikalarda Sowe ile 24. dakikada Diack filelerle buluşturdu.

İstanbulspor'un gollerini ise 47. dakikada Kerem Şen ile 55. dakikada Lokilo kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek 23 yıl sonra yarı finale yükselen MKE Ankaragücü, Süper Lig'de iki maç sonra kritik bir galibiyet alarak 28 puana yükseldi.

Ligde 16. yenilgisini alan İstanbulspor ise 24 puanda kaldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

19 yıl sonra Ankara'da Süper Lig'de karşılaştılar

İki takım Süper Lig'de yaklaşık 19 yıl sonra Ankara'da birbirlerine rakip oldu. MKE Ankaragücü ile İstanbulspor arasında Ankara'da son Süper Lig maçı 14 Ağustos 2004'te oynanmış ve gol sesi çıkmamıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Ethemi'nin sağ çaprazdan kullandığında serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı altı pasa çevirdi. Uygun durumdaki Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.

GOL - 10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ev sahibi ekibin ön alanda yaptığı baskı sonucu defans oyuncuları topu kaleye gönderdi. Kaleci Alp Arda'nın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahasında baskı yapan Sowe'ye çarparak ağlarla buluştu. 1-0.

18. dakikada Ethemi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Okan Erdoğan'ın sert şutunda topu, kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.

GOL - 24. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahanın biraz önünden kaptığı topla ceza sahasına giren Diack'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Ethemi'nin kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla bulaşan Eze, korner çizgisinden meşin yuvarlağı altı pasa çevirdi. Sırtı kaleye dönük olan Kerem Şen, topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1.

GOL - Ev sahibi ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. 53. dakikada Taylan Antalya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 3-1.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 55. dakikada İstanbulspor golü buldu. Defanstan seken topla buluşan Lokilo'nun yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 3-2.

87. dakikada Sowe'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Milson'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda son anda kornere çeldi.

90. dakikada Deli'nin ceza yayından gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Duhaney'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan son anda kurtardı.

Mücadele MKE Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Emrah Ünal.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm (Dk. 75 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Hasan Ali Kaldırım), Tasos (Dk. 52 Milson), Emre Kılınç (Dk. 75 Djokanovic), Zahid (Dk. 52 Atakan Çankaya), Ali Sowe.

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Kerem Şen (Dk. 64 Onur Ergün), Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 86 Ertuğrul Ersoy), Okan Erdoğan, Ethemi, Muammer Sarıkaya (Dk. 64 Deli), Ba, Lokilo (Dk. 86 Loshaj), Eze Emeka.

Goller: Dk. 10 ve 53 Sowe, Dk. 24 Diack (MKE Ankaragücü), Dk. 47 Kerem Şen, Dk. 55 Lokilo (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ethemi, Dk. 51 Muammer Sarıkaya, Dk. 74 Mehmet Yeşil, Dk. 77 Ba (İstanbulspor), Dk. 84 Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü)

Tolunay Kafkas: Oyuncularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, kritik bir maçı geride bıraktıklarını ve maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kafkas, ilk yarı oldukça iyi oynadıklarını, ikinci devre ise oyuna kötü başladıklarını aktardı.

"Yediğimiz golden sonra oyun anlayışının dışına çıktık. Ancak bu durumu normal karşılıyorum. Oyuncularımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum."

Fatih Tekke: Küçük hataların maliyeti bize fazla oldu

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç genelinde oynadıkları oyunun skorla eş değer olmadığını ifade etti.

Tekke, maçta etkili ataklar yaptıklarını vurguladı.

"Takımımızın yapısı, son dönemlerde oynadığımız oyunun gücü bu maçta da çok belirgin oldu. Üçüncü bölgedeki beceriksizliğimiz ve birinci bölgemizdeki kendi kalemizde gördüğümüz goller... Dolayısıyla puan alamadık. Oyuncularımdan gurur duyuyorum. Geldiğimizden bu yana yapmaya çalıştığımız şeylerden vazgeçmeleri çok değerli. Keşke bunu puan veya puanlarla taçlandırmış olsaydık. Küçük hataların maliyeti bize fazla oldu. Üç haftadır bunu böyle yorumlayabilirim. İyi yoldayız ama işimiz zor. 10-12 puan bizi ligde tutar diye düşünüyorum."

Fatih Tekke, bir basın mensubunun Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor'dan teklif aldınız mı sorusuna, "Yok, herhangi bir teklif almadım." yanıtını verdi.