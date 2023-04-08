Bakan Kasapoğlu depremzede çocuklarla tenis oynadı

Bakan Kasapoğlu, bir dizi inceleme için geldiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğündeki koordinasyon merkezi ve kriz masasını ziyaret etti.

Burada Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'dan brifing alan Kasapoğlu, daha sonra Karacasu Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Depremzede vatandaşlarla sohbet eden Kasapoğlu, çocuklarla tenis maçı da yaptı.

Bakan Kasapoğlu, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.

Kasapoğlu, depremin yaralarını sarmak için devlet ve milletin omuz omuza mücadele verdiğini kaydetti.

"Aynı ruhla yaralarımızı birer birer onaracağız ve tamir edeceğiz. Bir yandan normalleşme çalışmaları yeni konutlar, diğer yönüyle hayatın olağan akışı gereği sosyal süreçler, eğitim ve pek çok çalışma da devam ediyor."

Kasapoğlu, bu süreçte sporu yaraları saran bir rehabilitasyon hizmeti olarak sunmanın çalışmasını yaptıklarını anlattı.

"Federasyonlarımız, kulüplerimiz çok ciddi iş birliklerimiz var. Özellikle çadır kentler, konteyner kentler ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak kaldığı yurtlarımızda spor çalışmalarımızı pek çok alanda her geçen gün güçlendiriyoruz. Bugün de Tenis Federasyonumuz ile başlattığımız tenis eğitimi çalışmaları ve bununla birlikte inşa edilen kortlar devreye giriyor. Kahramanmaraş'ta bugün bunun başlangıcını yaptık. İnanıyorum ki bu süreçte sporu pek çok branşıyla, değerli kulüplerimizle, federasyonlarımızla ve tabii ki hocalarımızla, onlarla birlikte en güçlü şekilde değerlendireceğiz. İnşallah bu süreçte sporun, rehabilite eden yönünü ve bu gücünü de en güçlü şekilde değerlendirip gençlerimizi hem moral motivasyon açısından hem de onların bu anlamdaki ilgi ve yeteneği açısından bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla destekleyeceğiz."