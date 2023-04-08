Göztepe'de hedef play-off'a kalmak

Tuğbey Akgün, kulübün mobil uygulamasında yer alan açıklamasında, güzel bir çıkış yakaladıklarını, dünkü Yılport Samsunspor karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarlarının oluşturduğu çok güzel bir ortam olduğunu belirtti.

19 yaşındaki futbolcu, bunu güzel bir futbolla birleştirdiklerini aktardı.

"Bizim için çok iyi oldu. Aynı özveriyle Keçiörengücü maçına hazırlanıyoruz. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki Keçiörengücü maçını kazanıp daha motive şekilde play-off'a doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Öte yandan, ligin 32. haftasında 11 Nisan Salı günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaparken, diğerleri pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.