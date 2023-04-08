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Spor
AA 08.04.2023 18:50

Göztepe'de hedef play-off'a kalmak

Spor Toto 1. Lig'de dün lider Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin genç oyuncularından Tuğbey Akgün, Ankara Keçiörengücü maçını da kazanıp play-off'a doğru emin adımlarla ilerlemek istediklerini bildirdi.

Göztepe'de hedef play-off'a kalmak
[Fotograf: AA]

Tuğbey Akgün, kulübün mobil uygulamasında yer alan açıklamasında, güzel bir çıkış yakaladıklarını, dünkü Yılport Samsunspor karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarlarının oluşturduğu çok güzel bir ortam olduğunu belirtti.

19 yaşındaki futbolcu, bunu güzel bir futbolla birleştirdiklerini aktardı.

"Bizim için çok iyi oldu. Aynı özveriyle Keçiörengücü maçına hazırlanıyoruz. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki Keçiörengücü maçını kazanıp daha motive şekilde play-off'a doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Öte yandan, ligin 32. haftasında 11 Nisan Salı günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaparken, diğerleri pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

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