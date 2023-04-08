Chelsea'de Lampard kötü gidişata "dur" diyemedi

Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Graham Potter'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Frank Lampard yönetiminde çıktığı Wolverhampton deplasmanında 1-0 mağlup oldu.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 31. dakikada Matheus Nunes attı. Üç hafta sonra kazanan Wolverhampton, 31 puanla 12. sıraya yükseldi.
Dört maçtır kazanamayan ve 39 puanla 11. basamakta bulunan Chelsea'nin kötü gidişatı sürdü.
Newcastle United üst üste 5. galibiyetini aldı
Newcastle United'ı ağırlayan Brentford, 45+1. dakikada Ivan Toney'nin penaltıdan attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Konuk takım, 54. dakikada David Raya'nın kendi kalesine ve 61. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.
Art arda 5. maçını kazanan Newcastle United, 56 puanla 3. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brentford ise 43 puanla 9. sırada kaldı.
Son Heung-min'den Premier Lig'de 100. gol
Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Son Heung-min, Brighton'ı 2-1 yendikleri mücadelede rakip fileleri havalandırarak Premier Lig'de 100 gole ulaşan ilk Asyalı oyuncu oldu.
Ev sahibi Tottenham, Son Heung-min'in 10 ve Harry Kane'in 79. dakikada bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Brighton'ın tek golü, 34. dakikada Lewis Dunk'tan geldi.
Bu sonuçla Tottenham, 53 puanla 5'inci, Brighton ise 46 puanla 7'nci sırada yer aldı.