Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa kupada 1461 Trabzon FK'yi ağırlayacak
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.
Tek maça eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
Kasımpaşa, üçüncü eleme turunda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı. 1461 Trabzon FK ise kupada mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.
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