Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasının ardından, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.
Etiketler: Fenerbahçe Sivasspor
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