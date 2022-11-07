Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor ligde yükselişe geçti
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, son üç haftada üst üste galip gelmenin mutluluğu yaşanıyor. Puanını 16'ya çıkaran Antalyaspor, ligde üç haftada 16. sıradan 9. sıraya kadar yükseldi.
Ligde son mağlubiyetini 10. haftada Corendon Alanyaspor'a karşı dış sahada 3-2'lik skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1, 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi etti.
Dün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Akdeniz ekibi, 13. hafta mücadelesini 4-2 kazanarak ligde üst üste üçüncü galibiyetine ulaştı.
Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Antalyaspor, ligde üç haftada 16. sıradan 9. sıraya kadar yükseldi.
Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyeti bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 14. haftada 13 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.
Etiketler: Antalyaspor Süper Lig
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