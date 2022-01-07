Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligin ilk devresini 15 puan ve averajla 18. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 32 puan yazdıran Hatayspor ise averajla 5. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Nicolai Jörgensen, Loret Sadiku ve Jeffrey Bruma müsabakada forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 32 puan ile 5. sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Ruben Riberio ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore, maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.