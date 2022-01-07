Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Futbol A takımının teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçının ardından COVID-19 PCR testi uygulandı.
Yapılan testler neticesinde teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncuda pozitif bulguya rastlandı.
Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcuların takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandı.
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs PCR Testi
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