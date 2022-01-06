Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da 3 koronavirüs vakası
Galatasaray, futbolcu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüp, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Cihan Ünal için ilgili tedavi sürecinin başlandığı duyurdu.
"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/LLy1wn3q2l— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 6, 2022
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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