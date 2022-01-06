Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından sporcu temsilcisi seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sporcu temsilcisi seçilen ilk Türk okçu

Milli sporcu yaptığı paylaşımda, "Sizlerle kariyerimde çok değerli yeri olan, dönüm noktası diyebileceğim bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Sporcu temsilcisi seçilen ilk Türk okçu olmanın gururunu yaşıyorum" sözlerini kullandı.

Profesyonel okçular ile Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu arasında bir köprü kuracağını söyleyen Yasemin Ecem, "Meslektaşlarımın seslerini ve deneyimlerini paylaşmalarına destek verecek, okçuluk sporunun geleceğini şekillendiren kararların bir parçası olacak olmak gerçekten heyecan verici" dedi.