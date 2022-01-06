Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenecek ve 3 gün sürecek organizasyonda 32 ilden 327 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada yarın 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kayseri'de böyle büyük bir organizasyon düzenleyecek olmasından mutluluk duyduklarını söyleyerek, organizasyona katılacak kulüp, sporcu ve antrenörlere başarı diledi.