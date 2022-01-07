Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

Spor Toto 1. Lig

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Eryaman)

9 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Manisa FK-İstanbulspor (Mümin Özkasap)

16.00 Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

8 Ocak Cumartesi:

12.00 Fatih Vatanspor-Ataşehir Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

12.00 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faliyetler (Zeytinköy 1 Nolu Saha)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Altay (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Kireçburnu-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü (Çayırbaşı)

9 Ocak Pazar:

12.00 Fenerbahçe-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Dereağzı Tesisleri)

12.00 Hatayspor-Beşiktaş Vodafone (Defne Belediyesi Atatürk)

B Grubu:

8 Ocak Cumartesi:

12.00 Bitexen Sivasspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Cumhuriyet Üniversitesi)

12.00 Çaykur Rizespor-Konak Belediyespor (Mehmet Cengiz Tesisleri)

12.00 Galatasaray Hepsiburada-Hakkarigücü (Yeşilova Kemal Aktaş Sahası)

12.00 Trabzonspor-ALG Spor (Yavuz Selim)

13.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Vali Nihat Canpolat Sümer)

13.00 Dudullu-Fatih Karagümrük (Dudullu)