Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetti. İki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkan lacivert beyazlılar, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Nicolai Jörgensen ile 90. dakikada Umut Bozok ağlarla buluşturdu. Bu sonuçla 2021-2022 sezonunda ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 4'e çıkardı.

Kasımpaşa'da müsabaka öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Lacivert-beyazlı takımın kalesinde Ertuğrul Taşkıran yer aldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

44 yıl sonra Süper Lig'e dönen GZT Giresunspor da ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi, geçen hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

GOL - 14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü.

Okan ve Douglas arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası son olarak Douglas'ın dokunduğu topun tekrar sahibi olan Jörgensen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

24. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kasımpaşa, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

47. dakikada Douglas'ın uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Sergio, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı.

Diabate'nin altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu hakem Ali Palabıyık, Sergio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

GOL - 90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan Karabalcık.

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Mortadha (Dk. 67 Evren Elmalı), Sadiku, Eysseric (Dk. 61 Travnik), Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ahmet Engin), Hajradinovic, Varga, Jörgensen (Dk. 75 Umut Bozok)

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore (Dk. 46 Sankhare), Flavio, Sergio, Diabate (Dk. 66 Umut Nayir), Balde (Dk. 66 Doukara)

Goller: Dk. 14 Jörgensen, Dk. 90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 37 Mortadha, Dk. 80 Varga, Dk. 90+1 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 48 Diabate, Dk. 79 Flavio (GZT Giresunspor)