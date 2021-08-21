Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti.

Ligin ilk haftasında karşılaştığı Beşiktaş deplasmanında puan çıkartamayan Çaykur Rizespor, Karagümrük'ten bir puan aldı.

Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalesini gole kapattı.

Deplasman ekibinin kaleyi bulan 4 şutunda da gole izin vermeyen Gökhan Akkan, takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübünü konuk eden İstanbul ekibi, rakibini 3-2 mağlup etmişti. Karagümrük zorlu Rize deplasmanında bir puan çıkartarak haftayı 4 puanla kapattı.

[Fotoğraf: İHA]

Umar Aminu 540 gün sonra sahada

2019-2020 sezonunda 29 Şubat 2020 tarihinde Trabzonspor ile oynanan lig maçında ön çapraz bağlarından sakatlanan ve ameliyat edilen Umar Aminu yaklaşık olarak bir buçuk sezondan beri formasından uzak kalmıştı.

Fatih Karagümrük maçına yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 75. dakikasında Erik Sabonun yerine oyuna dahil olarak, 540 günün ardından yeniden sahaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

İlk yarının önemli anları

6. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Ahmet Musa, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada araya giren Cemali'nin, rakibinden önce dokunduğu top kornere çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cemali’nin ceza sahasına ortasında Dabo’nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Viviano sağından kornere gönderdi.

20. dakikada Fatih Karagümrük’ten Hedenstad’ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

50. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında, Efe’nin pasında topla buluşan Balkovec'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu, kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

72. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Çaykur Rizespor'dan Alper Potuk'un şutunda, top üstten auta gitti.

86. dakikada soldan gelişen Fatih Karagümrük atağında Tunay Torun topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Gökhan'ı geçen topu Alberk kalenin önünden uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş Elbil.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 89 Emir Dilaver), Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan (Dk. 89 Eren Karadağ), Mendes (Dk. 75 Alberk Koç), Sabo (Dk. 75 Aminu Umar)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia (Dk. 63 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer (Dk. 86 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı (Dk. 63. Jimmy Durmaz), Kerim Frei (Dk. 72 Tunay Torun), Pesic

Sarı kartlar: Dk. 81 Baiano (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük)