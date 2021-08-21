Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kopenhag-Sivasspor maçının hakemi belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bram Van Driessche olacak. Sivas'ta oynanan ilk maçı Kopenhag 2-1 kazanmıştı.
Etiketler: Sivasspor Avrupa Kupaları
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