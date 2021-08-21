Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milan, Alessandro Florenzi'yi kiraladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Roma'nın sağ kanat oyuncusu Alessandro Florenzi'yi 1 yıllığına kiraladı.
Milan Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Florenzi satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2022'ye kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varıldı.
30 yaşındaki Florenzi'nin Milan'da 25 numaralı formayı giyecek. Milan televizyonuna konuşan Florenzi, "Milan, beni herkesten daha çok istedi." ifadesini kullandı.
2012-2020 yıllarında Roma'da top koşturan ve takım kaptanlığına kadar yükselen Florenzi, Ocak 2020'de İspanya'nın Valencia takımına kiralık olarak gitmiş, geçen sezonu ise Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında geçirmişti.
Etiketler: Transfer Haberleri Milan
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