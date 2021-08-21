Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
HJK Helsinki-Fenerbahçe maçına Slovak hakem
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.
Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları
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