Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamaya göre, özel ve resmi müsabakalar için kulüp Atatürk Olimpiyat Stadı'nı sezonluk olarak kiraladı.

Üst üste yapılacak maçlar nedeniyle stat zemininin hasar alacağı endişesi kaydedildi.

"Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Atatürk Olimpiyat Stadı yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin toparlanamaz hasarlar alacağı aşikardır."

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının sürmesinden dolayı Galatasaray, Süper Lig'de 23 Ağustos Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında ise 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Randers'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.