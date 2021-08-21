Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak isteyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılılar, Ozornwafor'u Belçika ekibi Charleroi'ya 1 yıllığına kiraladı.

"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

Galatasaray, Nijeryalı oyuncuyu daha önce de İspanyol ekibi Almeira'ya kiralamıştı.

Bu gelişme üzerine yeni transfer Nelsson'a lisans çıkarma konusunda engel kalmadı. Danimarkalı savunma oyuncusunun, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.