İspanya'daki 3,93 kilometre uzunluğa sahip Navarra Pisti'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı yarışa sekizinci cepten başlayan milli sporcu, sıcak hava nedeniyle zaman zaman lastik sorunu yaşasa da finiş çizgisini üçüncü sırada geçti.

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 8. sıradan başladığı yarışı 3. sırada tamamlıyor! pic.twitter.com/OOdtSTHjlI — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 21, 2021

25 yaşındaki sporcu, yarışı değerlendirdi.

"Evet, çok zordu. Kimse için kolay bir yarış değildi. Yarışta lastikler problem oldu. Ama sonunda ödül kürsüsüne çıktım. Bu durum çok kötü değil. Yarın daha fazla çalışacağız. Belki geliştireceğimiz yerler olabilir. Şampiyona için iyi puanlar aldık."

İspanya ayağında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 15.00'te ise ikinci yarış koşulacak.

Toprak Razgatlıoğlu podyumda!



19. yarışta, 15. podyum pic.twitter.com/DWOWitJ8xJ — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 21, 2021

Pilotlar klasmanında Büyük Britanyalı Jonathan Rea 286 puanla zirvede yer alırken, Toprak Razgatlıoğlu 279 puanla ikinci sırada bulunuyor.