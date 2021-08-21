Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıktı.

Milli sporcu, 49.73'lük derecesiyle serisinde birinci oldu ve 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak adını finale yazdırdı.

Berke Akçam, 22 Ağustos Pazar günü finalde madalya mücadelesi verecek.

10 bin metre yürüyüşte Mazlum Demir 6'ncı, Mert Kahraman ise 7'nci

Şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 10 bin metre yürüyüşte 2 milli sporcu, ilk 8'de yer aldı.

Milli atletlerden Mazlum Demir yarışın ilk yarısını lider geçtikten sonra, bitime 3 bin metre kala üçüncü sıraya tırmandı. Son bölümde ceza tahtasına iki ihtar yazılan Mazlum, yarışı 43.01.33 ile 6'ncı tamamladı. Mazlum'un hemen arkasında kalan milli atlet Mert Kahraman ise 43.27.96 ile 7'nci oldu.

Kenyalı Heristone Wanyoni'nin 42.10.84 ile kazandığı yarışta, Hint sporcu gümüş, İspanyol atlet ise bronz madalya elde etti.

Milli atlet Enes Çankaya disk atmada finalde

Milli atlet Enes Çankaya, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler disk atmada 57,28 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Aynı zamanda 59,46 metrelik derecesiyle Türkiye 20 yaş altı rekorunun da sahibi olan Enes Çankaya, seçmede 57,28 metrelik derece elde etti.

Enes Çankaya, bu derecesiyle şampiyona tarihinde erkekler disk atmada finale çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Milli sporcunun final mücadelesi, 22 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.