Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Randers maçının hakemi açıklandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.
Sarı kırmızılı ekip, Danimarka'da oynanan ilk maçta Randers ile 1-1 berabere kaldı.
Etiketler: Galatasaray Avrupa Kupaları
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