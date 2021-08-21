UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

Sarı kırmızılı ekip, Danimarka'da oynanan ilk maçta Randers ile 1-1 berabere kaldı.