Fransız golcü takımını Şampiyonlar Ligi'nde finale taşımaya kararlı. Real Madrid, Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Chelsea ile karşılaştı.

21. dakikada gol perdesini aralayan Karim Benzema, 3 dakika sonra skoru 2-0'a getirdi.

Fransız oyuncu ikinci yarıya da golle başladı. Takımının 3 golünü de kaydeden Benzema adeta Chelsea'yi tek başına devirdi.

Fransız golcü son 16 turunda da şov yapmıştı. 1-0'lık Paris Saint Germain yenilgisinin ardından rövanş maçına da Benzema damga vurmuştu.

61, 76 ve 78. dakikada fileleri havalandıran yıldız oyuncu Real Madrid'i çeyrek finale taşımıştı. Bu sezon kariyerinin en golcü dönemini geçiren Benzema Şampiyonlar Ligi'nde 11 gole ulaştı.

Yıldız oyunu Böylece bir sezonda 11 gol atan ilk Fransız oyuncu olarak da tarihe geçti. Öte yandan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 80 gol barajını geçen 4'üncü futbolcu oldu.