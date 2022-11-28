Kamerun ile Sırbistan, Al Janoub Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetti.

Kamerun'un gollerini, 29. dakikada Castelletto, 64. dakikada Aboubakar ile 66. dakikada Moting kaydetti.

Sırbistan'ın gollerini, 45+1. dakikada Pavlovic, 45+3. dakikada Savic ile 53. dakikada Mitrovic attı.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

Sırbistan 53. dakikada Mitrovic ile 3-1 öne geçti.

GOOLL! Sırbistan şov yaptı! Harika paslaşmalar, nefis çalım ve son dokunuş Mitrovic'ten. pic.twitter.com/oOOpsvSbvu

Kamerun'da Aboubakar 64. dakikada skoru 3-2'ye getirdi.

66. dakikada Kamerun Moting'in golüyle skoru 3-3'e getirdi.

Aboubakar maçın kaderini değiştirdi! Bu kez asist yaptı... Golün adı Eric Maxim Choupo-Moting. Skorda denge var. pic.twitter.com/ph4hp1Ushg