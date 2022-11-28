Kamerun ile Sırbistan son 16 umutlarını son maça taşıdı
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ikinci maçında karşılaşan Kamerun ile Sırbistan, 3-3 berabere kaldı.
Kamerun ile Sırbistan, Al Janoub Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetti.
Kamerun'un gollerini, 29. dakikada Castelletto, 64. dakikada Aboubakar ile 66. dakikada Moting kaydetti.
Sırbistan'ın gollerini, 45+1. dakikada Pavlovic, 45+3. dakikada Savic ile 53. dakikada Mitrovic attı.
Sırbistan oynadı, Kamerun attı! Köşe vuruşundan gelen topu iyi takip eden Castelletto topu ağlara yolladı. pic.twitter.com/shM1NVh4Z2— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
GOOLL! | Tadic harika ortaladı, Pavlovic aynı güzellikte kafayı vurdu! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/QfpwrR2XwJ— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor.
GOOLL! Sergej Milinkovic-Savic ayak içiyle nefis vurdu! Sırbistan geri döndü! pic.twitter.com/fFvMPUeLiY— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
Sırbistan 53. dakikada Mitrovic ile 3-1 öne geçti.
GOOLL! Sırbistan şov yaptı! Harika paslaşmalar, nefis çalım ve son dokunuş Mitrovic'ten. pic.twitter.com/oOOpsvSbvu— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
Kamerun'da Aboubakar 64. dakikada skoru 3-2'ye getirdi.
Aboubakar'dan müthiş gol! Çok soğukkanlı! Kamerun maçı bırakmıyor. pic.twitter.com/BSFgplv1cX— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
66. dakikada Kamerun Moting'in golüyle skoru 3-3'e getirdi.
Aboubakar maçın kaderini değiştirdi! Bu kez asist yaptı... Golün adı Eric Maxim Choupo-Moting. Skorda denge var. pic.twitter.com/ph4hp1Ushg— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
Stat: Al Janoub.
Hakemler: Mohammed Abdulla, Mohamed Alhammadi, Hasan Almahri.
Kamerun: Mboka, Nkoulou, Fai, Castelletto, Tolo, Anguissa (Dk. 81 Oum Gwet), Kunde (Dk. 68 Ondoua), Hongla (Dk. 55 Aboubakar), Ekambi (Dk. 68 Bassogog), Moting, Mbeumo (Dk. 81 N'Koudou).
Sırbistan: Savic, Pavlovic (Dk. 56 Mitrovic), Milenkovic, Veljkovic (Dk. 78 Babic), Maksimovic, Tadic, Zivkovic (Dk. 78 Radonjic), Lukic, Savic (Dk. 79 Grujic), Mitrovic, Kostic (Dk. 90+1 Djuricic).
Sarı kartlar: Dk. 24 Nkoulou, Dk. 32 Bassogog (Kamerun), Dk. 45+4 Jovic (Sırbistan)
Goller: Dk. 29 Castelletto, Dk. 64 Aboubakar, Dk. 66 Moting (Kamerun), Dk. 45+1 Pavlovic, Dk. 45+3 Savic, Dk. 53 Mitrovic, Dk. 90+3 Milenkovic (Sırbistan)
- 15:16
- 15:15
- 15:11
- 15:13
- 15:05