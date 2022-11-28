Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden, Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı.

İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Korner direğiyle saldırı

Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı.

Yerde kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın’ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saat sonra müsabakanın tatil edildiği açıklandı.

Ambulansla hastaneye götürülen oyuncu hakkında ilk açıklama hastane yönetimi tarafından geldi:

"TFF 1. Lig’de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medicana International İzmir Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir."

İzmir Valisi süreci takip etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Gürsel Aksel Stadı'na geldi. Köşger, incelemelerde bulundu.

"Bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar, Türk hukuk sistemi içindeki almaları gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmalarının sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek."

[Fotoğraf: AA]

Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış

Öte yandan İzmir Valiliğinden olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası gece yarısı açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre, sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

"Yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır."

[Fotoğraf: İHA]

Soruşturma sürüyor

Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylarla nedeniyle tatil edilen maçla ilgili soruşturma sürüyor.

Olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Sahaya girerek kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A. ve bazı şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek.

Tribünde fişekleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E ile fişekleri sırt çantasıyla sahaya sokarak misafir tribünün tuvaletlerine bıraktıkları tespit edilen özel ambulans şirketi görevlileri A.G. ve H.K. ile ilgili soruşturmanın derinleştirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de statta görev yapan özel ambulans şirketi hakkında soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ozan Evrim Özenç taburcu edilecek, yaralı taraftarın durumu iyiye gidiyor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Stat içindeki olaylar sırasında bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, müsabaka tatil edilmişti. Kaleci Ozan Evrim Özenç ve fişekle yaralanan taraftar, hastaneye kaldırılırken, 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Başına aldığı darbe sonrası yaralanan Ozan Evrim Özenç ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın tedavileri devam ediyor.

Başında kesik oluşan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumunun iyi olduğu, gün içinde taburcu edileceği bildirildi.

Atılan fişekle yüzünden yaralanarak ameliyat edilen Mehmet Çakır'ın tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.