Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında 29 Kasım Salı günü Çekya'nın ERA Nymburk ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Grupta iki takımın da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor.

İki takım arasında Çekya'da oynanan maçı ERA Nymburk, 79-76'lık skorla kazanmıştı.

Türk Telekom deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında 29 Kasım Salı günü Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibine konuk olacak.

Patras kentindeki Dimitris Tofalos Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. B Grubu'nda Türk Telekom ile Promitheas Patras'ın dörder galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunuyor.

Grubundaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenilen Türk Telekom, daha sonra üst üste oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı.