Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, ilk 11'e dönüyor. 30 yaşındaki santrfor, şans bulması halinde Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında forma giyebilecek.

Joshua King, sezonun geri kalan bölümünde, sakatlığının da etkisiyle beklenen katkıyı verememişti. Norveçli futbolcu, ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlarda toplam 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Hazır olmadığı için sezona istediği gibi başlayamayan, daha sonra kısa sürede Jesus'un en büyük kozlarından biri haline gelen King, yaşadığı sakatlık sebebiyle formaya hasret kaldı.

King güçlenme ve kondisyon çalışmaları yaptı

Son olarak 15 Eylül'de Rennes deplasmanında ter döken 30 yaşındaki oyuncu, yeniden sarı lacivertli takımdaki yerini almak istiyor. Dünya Kupası arasında tatil yapmayan King, bu süreçte güçlenme ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Norveçli santrforun, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynanacak hazırlık maçlarında oynayabileceği gelen haberler arasında.

Öte yandan Joao Pedro'nun cezalı olması, Serdar Dursun'un da yeteri kadar forma şansı bulamaması sebebiyle, Joshua King'in forma giyme ihtimali oldukça yüksek.

Norveçli golcü hazır bir görüntü vermesi halinde, Trabzonspor deplasmanında yeniden şans bulabilecek.