Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksör Necat Ekinci, boksa başlama hikayesini anlattı.

"Mahallede ürkek bir çocuktum. Ağabeyim beni boksa başlattı. İlk zamanlarda boks yaparken de çekingen bir çocuktum ama sonra çok sevmeye başladım."

Necat, Kars'ta 6 yaşında tanıştığı boksun hayatının dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Hayatım değişti. Daha cesaretli bir insan oldum. Çekingen bir çocuktum, her şeyde bir adım gerideydim. Boks yaptıktan sonra öz güvenim yerine geldi, kendime inandım. Boks, Necat Ekinci'ye birçok şey kazandırdı. Bir hiçken spor yaparak birçok şey elde ettim. Ülkemi temsil ettim, madalyalar kazandım. Sonra beden eğitimi öğretmeni oldum. Spor sayesinde okudum, yoksa okumazdım. Antrenörüm hep bana destek oldu. Hem sporu hem de okulu bir arada götürmemize yardım etti. Boks benim her şeyimi değiştiren spor. Açıkçası ben okumazdım, herhangi bir işte çalışıyor olurdum. Amelelik de olur, her türlü işi de yapardık. Ekmeğimizi taştan çıkarırız ama spor beni bambaşka biri yaptı."

[Fotoğraf: AA]

Kütahya'nın Emet ilçesinde öğretmenlik yaptığını belirten Necat, şu an Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kamp çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Günde çit idman yaptıklarını ve toplam 4 saat çalıştıklarını anlatan milli boksör, "TOHM'da iyi çalışıyoruz. TOHM mükemmel, sadece işini yapabileceğin bir yer. O komplekste çalışmak için her şey sunuluyor." dedi.

Necat, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatarak, "Tokyo'ya erkeklerde 3 sporcu gitmiştik. Biz aslında güzel hazırlanmıştık. Antrenör değişikliği yaşandı, biraz o sıkıntı oldu ama inşallah 2024'te telafi edeceğiz." diye konuştu.

Profesyonel boks hayali

Milli boksör, bundan sonraki hedefleriyle ilgili konuştu.

"Mayıs ayında Özbekistan'da 2023 Dünya Şampiyonası var. İnşallah orada hedefimiz altın madalya. Sonra Avrupa Oyunları var, olimpiyat için kota verecek. İnşallah orada olimpiyat vizesi almayı amaçlıyorum. Her katıldığım organizasyonda madalya kazanıp olimpiyatlara gitmek istiyorum. Olimpiyatlarda da madalya hedefliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Necat, her amatör boksörün hayalinin profesyonel boks yapmak olduğunun altını çizdi.

"Her sporcunun hayali, önce amatörde boks yapıp sonra profesyonele geçmektir. Benim de öyle. Hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyamı alıp, profesyonel boksa geçmek. Profesyonel boksun popülerliği daha fazla. Maddi getiri olarak da çok ileride, çok iyi standartları, şartları var. Profesyonel boks her sporcunun hayali."

"Türkiye'de boksa karşı ön yargı var"

"Boks şiddet sporu değildir "Tüm ailelere sesleniyorum, bunu şiddet olarak görmeyelim. Kendim için bahsedeyim, hayatımda birçok şey değişti. Sokakta kimseyle de dövüşmüyoruz. Bizim işimiz ringde. Türkiye'de bu konuda ön yargı var. Bu ön yargıyı kırarsak daha çok gelişiriz."

Necat Ekinci, şu an yaşadığı en önemli problemle ilgili soruya yanıt verdi.

"Türkiye'nin tüm topraklarında yaşanır ama ben aktif milli sporcuyum. Kütahya Emet'te görev yapıyorum. Orada antrenman yapacağım olanağım, partnerim yok. Aktif sporcu olduğum için orada çalışamıyorum. Birçok sporcu bu durumda. Bunu düzeltseler çok iyi olur. Aktif sporcuları daha büyük şehre, antrenman imkanı olan yerlere verseler daha iyi olur. Antrenörüm de zaten Ankara'da, çok uzak kalıyoruz. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Birçok sporcu da bu sorunu yaşıyor. İnşallah bir çözüm bulunur."