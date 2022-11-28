Önceki hafta da evinde 1461 Trabzon'a tek golle boyun eğen Uşakspor son 2 maçını puansız kapadı.

Teknik direktör Recep Yazıcı, kötü bir seri yakaladıklarını belirtti.

"Şu an istemediğimiz bir yerdeyiz. Ancak yeniden toparlanacak güce sahibiz. Takımıma inancım tam"