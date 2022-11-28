Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uşakspor yeniden ateş hattında
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Adıyaman FK'ya tek golle yenilen Uşakspor 2 hafta sonra yeniden düşme hattına geriledi.
Önceki hafta da evinde 1461 Trabzon'a tek golle boyun eğen Uşakspor son 2 maçını puansız kapadı.
Teknik direktör Recep Yazıcı, kötü bir seri yakaladıklarını belirtti.
"Şu an istemediğimiz bir yerdeyiz. Ancak yeniden toparlanacak güce sahibiz. Takımıma inancım tam"
Etiketler: Uşak
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